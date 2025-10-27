Ssei anni dell’Emporio solidale | Riccione festeggia una comunità unita nel segno della solidarietà

Riminitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un traguardo importante per l’Emporio solidale di Riccione, che sabato 25 ottobre ha celebrato il suo sesto compleanno con una bella festa comunitaria. L’iniziativa, organizzata dalla Consulta della solidarietà di Riccione che gestisce l’Emporio, ha visto la partecipazione di una cinquantina di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ssei anni dell8217emporio solidaleRiccione, l’Emporio solidale festeggia sei anni di impegno e comunità - Un traguardo importante per l’Emporio solidale di Riccione, che sabato 25 ottobre ha celebrato il suo sesto compleanno con una bella festa comunitaria. Come scrive chiamamicitta.it

Novate, 20 anni di commercio equo solidale: festa della Bottega - Ventesimo compleanno festeggiato insieme a vecchi e nuovi amici per la Bottega del ... Scrive ilnotiziario.net

Mensa solidale. Dieci anni e 45mila pasti - Dieci anni di attività, oltre 45mila pasti distribuiti e una comunità che continua a crescere nel segno della solidarietà. Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Ssei Anni Dell8217emporio Solidale