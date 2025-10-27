Spruzza spray urticante in faccia ad un 14enne e lo rapina dello zainetto

Momenti di tensione sabato sera 25 ottobre attorno alle 21,30 alla fiera del Folpo di Noventa Padovana. Un adolescente di 14 anni stava passeggiando tra le bancarelle quando si è incrociato con un altro giovane che dai primi riscontri poteva essere un coetaneo. Quest'ultimo approfittando di un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondisci con queste news

Spruzza spray urticante in faccia ad un 14enne e lo rapina dello zainetto ift.tt/yXijC74 - X Vai su X

Giovane #rapinato da tre persone a #Saronno: gli spruzzano in faccia lo #spray al peperoncino, gli strappano la #catenina e scappano. Indagini in corso - facebook.com Vai su Facebook

Spruzza spray urticante in faccia ad un 14enne e lo rapina dello zainetto - Indagano i carabinieri della Compagnia di Padova che, anche grazie alla videosorveglianza, confidano d ... padovaoggi.it scrive

Paganica - Parroco sorprende i ladri in canonica: per fuggire usano spray urticante - Attimi di terrore nella canonica della parrocchia di Santa Maria Assunta a Paganica, dove il parroco don Stefano Vicario si è trovato faccia a faccia con quattro ladri entrati di notte per rubare. Da veratv.it

Missaglia, spray al peperoncino in faccia: rischia di perdere la vista - Un 56enne di Missaglia rischia di rimanere cieco da un occhio, perché l’altro giorno qualcuno gli ... Da msn.com