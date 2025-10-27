Spritz e carbonara si sono mangiati l’Italia? La ‘foodification’ è l’ultima degenerazione del turismo di massa

Roma – Un recente e provocatorio reportage del New York Times, intitolato “The spritzes and carbonaras that ate Italy”, ha messo a nudo una delle contraddizioni economiche e culturali più acute del nostro Paese: la cosiddetta “ foodification ”. Il fenomeno non è semplicemente una moda, ma una vera e propria gentrificazione gastronomica che, pur cavalcando l'onda d'oro del turismo, rischia di soffocare l'identità autentica dei centri storici italiani in nome di un'offerta standardizzata e Instagram-friendly. Protest outside the Cathedral of Naples, against B&Bs and over tourism in Naples, Italy, 19 September 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Spritz e carbonara si sono mangiati l’Italia? La ‘foodification’ è l’ultima degenerazione del turismo di massa

Contenuti che potrebbero interessarti

"Carbonara e Spritz” soffocheranno l'Italia, l'allarme dal Nyt - X Vai su X

BENVENUTI AL WEEKEND DELLA CARBONARA 24 • 25 • 26 OTTOBRE 2025 Tre giorni dedicati al piatto più amato di Roma. Guanciale che sfrigola, pecorino che fiocca e pasta che profuma di casa: è il Weekend della Carbonara! Carbonara e piatti rom Vai su Facebook

Spritz e carbonara si sono mangiati l’Italia? La ‘foodification’ è l’ultima degenerazione del turismo di massa - Un reportage del ‘New York Times’ denuncia l’effetto combinato di gentrificazione e overtourism: un’offerta standard di locali e ristoranti nei centri storici delle città d’arte a uso e consumo dei vi ... quotidiano.net scrive

“Gli spritz e le carbonare si sono mangiati l’Italia. Le vie di Bologna, Firenze, Roma sono una sorta di parco divertimento del cibo”: ecco come il New York Times vede le ... - Secondo il quotidiano americano, le città italiane stanno diventando parchi divertimento del cibo a discapito dell'autenticità ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

"Gli spritz e la carbonara hanno mangiato l'Italia": il New York Times accende il dibattito - La “foodification", la gentrificazione gastronomica, al centro del reportage su Palermo della testata americana ... Secondo repubblica.it