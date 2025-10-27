Il sistema idrico europeo è molto sotto pressione. Il dato prodotto dal nuovo rapporto Danfoss avverte che lo spreco d’acqua non solo sta aumentando nei territori europei, ma è anche una delle cause che stanno ampliando la crisi climatica. Come se non bastasse, lo spreco d’acqua danneggia anche la nostra economia. Secondo gli esperti che hanno prodotto il rapporto, c’è bisogno di un’ azione urgente. Dalle stime, infatti, si prevede che il consumo energetico del settore idrico sia destinato a raddoppiare entro il 2040, mentre la domanda di acqua del settore energetico potrebbe aumentare di quasi il 60%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sprechiamo 560 miliardi di litri d’acqua all’anno, ci costa fino il 15% del Pil