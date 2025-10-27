Sport in tv oggi | programma e orari di tutti gli appuntamenti
Fari puntati sulla prima giornata di main draw del Masters 1000 di Parigi: tutto il programma di questo lunedì 27 ottobre. Pochi gli eventi sportivi che andranno in scena nel corso di questa giornata. A catturare l’attenzione sarà principalmente la prima giornata di main draw del Masters 1000 di Parigi, con ben tre tennisti italiani pronti chiamati in causa prima delle ATP Finals di Torino. Luciano Darderi se la vedrà con il francese Arthur Cazaux. Mentre Flavio Cobolli affronterà il ceco Tomas Machac. Gara decisamente più complicata per Lorenzo Sonego, che sfiderà lo statunitense Sebastian Korda. 🔗 Leggi su Sportface.it
