Sport in tv oggi lunedì 27 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Quella di lunedì 27 ottobre si preannuncia una giornata di sport con pochi eventi di rilievo, anche se non mancheranno comunque degli appuntamenti interessanti in chiave azzurra. Fari puntati sulla prima giornata di main draw del Masters 1000 di Parigi, con tre tennisti italiani impegnati nel match d’esordio dell’ultimo grande torneo stagionale prima delle ATP Finals di Torino. Luciano Darderi affronta la wild card francese Arthur Cazaux, mentre Flavio Cobolli incrocia il temibile ceco Tomas Machac. Debutto complicato sul veloce indoor parigino anche per Lorenzo Sonego, che sfida il qualificato statunitense Sebastian Korda. 🔗 Leggi su Oasport.it
