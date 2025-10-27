Spinazzola vicinissimo al rinnovo | pronta anche un’opzione

I partenopei sembrano vicinissimi al rinnovo di contratto di Leonardo Spinazzola, che potrebbe allungare il suo attuale contratto e aggiungere un’opzione di rinnovo automatico al raggiungimento di alcuni obiettivi Leonardo Spinazzola può rinnovare il suo contratto Leonardo Spinazzola e il Napoli, ancora insieme almeno per altri due o tre anni. I partenopei, infatti, sarebbero vicinissimi . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it