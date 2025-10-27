Spike Lee sarà al Torino Film Festival | anteprima nazionale del suo nuovo film con Denzel Washington

Il 43° Torino Film Festival (TFF), in programma dal 21 al 29 novembre 2025, si prepara ad accogliere una delle figure più influenti e rivoluzionarie del cinema contemporaneo: il regista, sceneggiatore e produttore statunitense Spike Lee. Vincitore di due Premi Oscar e di numerosi riconoscimenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Altre letture consigliate

Spike Lee arriva al $TFF43. Voce rivoluzionaria del cinema, riceverà la Stella della Mole e presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo film Highest 2 Lowest. - X Vai su X

Il 13/10 nella struttura di corso lombardia di torino che sarà la futura #hitballarena c'è stato il montaggio delle pareti della struttura. Un nuovo passo verso l'inaugurazione del 26 ottobre. #hitball #hit_ball #sport #gioco #torino - facebook.com Vai su Facebook

Spike Lee al Torino Film Festival - Il regista americano Spike Lee sarà uno dei protagonisti della nuova edizione del Torino Film Festival. Si legge su zipnews.it

Spike Lee ospite del Torino Film Festival 2025: anteprima italiana di Highest 2 Lowest e Stella della Mole - Spike Lee sarà ospite del Torino Film Festival 2025: presenta Highest 2 Lowest e riceve la Stella della Mole per il suo contributo al cinema mondiale ... Segnala mentelocale.it

Spike Lee ospite d’onore al Torino Film Festival 2025 - Dopo l'annuncio di Vanessa Redgrave e Juliette Binoche, il Torino Film Festival aggiunge il nome di Spike Lee alla lista di ospiti chiamati a ricevere la ... Segnala ciakmagazine.it