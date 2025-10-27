Spike Lee sarà al Torino Film Festival | anteprima nazionale del suo nuovo film con Denzel Washington

Il 43° Torino Film Festival (TFF), in programma dal 21 al 29 novembre 2025, si prepara ad accogliere una delle figure più influenti e rivoluzionarie del cinema contemporaneo: il regista, sceneggiatore e produttore statunitense Spike Lee. Vincitore di due Premi Oscar e di numerosi riconoscimenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

