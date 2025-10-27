Spike Lee riceverà la Stella della Mole al Torino Film Festival
Il regista americano Spike Lee sarà fra gli ospiti di rilievo della prossima edizione, la 43esima, del Torino Film Festival, dove riceverà il riconoscimento creato negli ultimi anni, la Stella della Mole. Ecco i dettagli. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Leggi anche questi approfondimenti
Oggi vi raccontiamo di Spike, derivato pit di taglia media nato nel 2018. È arrivato in canile due anni fa, recuperato sul territorio probabilmente a seguito di un abbandono. Spike è dolcissimo, socievole e riferito alle persone, ama stare a contatto con loro e rice - facebook.com Vai su Facebook
Spike Lee riceverà la Stella della Mole al Torino Film Festival - Il regista americano Spike Lee sarà fra gli ospiti di rilievo della prossima edizione, la 43esima, del Torino Film Festival, dove riceverà il riconoscimento creato negli ultimi anni, la Stella della M ... Si legge su comingsoon.it
Spike Lee al Torino Film Festival - Il regista, sceneggiatore, produttore e attore statunitense, vincitore di due Oscar, presenterà in anteprima ... Come scrive rainews.it
Spike Lee a 43/o Torino Film Festival,anteprima Highest 2 Lowest - e vincitore dei più prestigiosi premi cinematografici mondiali, tra cui due Oscar - Segnala ansa.it