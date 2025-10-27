Spike Lee riceverà la Stella della Mole al Torino Film Festival

27 ott 2025

Il regista americano Spike Lee sarà fra gli ospiti di rilievo della prossima edizione, la 43esima, del Torino Film Festival, dove riceverà il riconoscimento creato negli ultimi anni, la Stella della Mole. Ecco i dettagli. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

