Spike Lee in Italia per il Torino Film Festival | presenterà il nuovo Highest 2 Lowest

Il regista interverrà nel corso della 43esima edizione del festival del cinema del capoluogo piemontese per presentare al pubblico la sua ultima fatica con Denzel Washington Una delle voci più influenti e rivoluzionarie del cinema contemporaneo, e vincitore di due Oscar, Spike Lee parteciperà al 43° Torino Film Festival, in programma dal 21 al 29 novembre 2025. Il regista, sceneggiatore, produttore e attore statunitense presenterà in anteprima nazionale il suo ultimo lavoro, Highest 2 Lowest, e riceverà la Stella della Mole per il suo eccezionale contributo all'arte cinematografica. Con uno stile inconfondibile e una carriera costellata da opere che hanno ridefinito il linguaggio del cinema stesso, come Fa' la cosa giusta, Inside Man e BlacKkKlansman, Spike Lee ha acceso il dibattito sui più importanti temi sociali . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Spike Lee in Italia per il Torino Film Festival: presenterà il nuovo Highest 2 Lowest

