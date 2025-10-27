Spider-Man 4 | il film di Sam Raimi con Tobey Maguire è ancora possibile

Cinefilos.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da quando è tornato nel franchise Marvel con Spider-Man: No Way Home, si è riaccesa la speranza che il Peter Parker interpretato da Tobey Maguire possa avere un altro film da solista. L’attore è stato il primo a interpretare l’icona Marvel sul grande schermo, protagonista della trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi. Tuttavia, non sono solo gli spettatori a voler vedere Spider-Man 4 con la coppia, ma anche i membri di Hollywood. Il co-sceneggiatore di The Batman e The Batman – Part II, Mattson Tomlin, ha recentemente risposto a un utente su X riguardo ai progressi nel suo tentativo di realizzare il quarto capitolo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

