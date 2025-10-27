Spettacolo nel cielo | il Virtual Telescope di Manciano cattura per caso l’incontro tra la cometa Lemmon e una meteora
Grosseto, 27 ottobre 2025 – La sera di venerdì 24 ottobre, gli strumenti del Virtual Telescope installati a Manciano, sotto il cielo più buio e limpido dell’Italia continentale, hanno catturato per caso uno spettacolare e inaspettato incontro astronomico tra una meteora e la cometa C2025 A6 Lemmon. L’immagine, ottenuta tra le 19:43 e le 19:45, mostra la scia rossa lasciata dalla meteora che si avvita intorno alla coda della cometa. Questa scena così suggestiva è tuttavia il frutto di un particolare gioco di prospettiva, dal momento che in realtà i due corpi celesti si trovavano a una distanza di oltre 100 milioni di chilometri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
