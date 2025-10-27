Spettacolo dal vivo l’Agis lancia l’allarme | Servono risorse vere per colmare il divario territoriale

“Il nuovo codice per lo Spettacolo dal vivo” è il titolo dell’incontro che ha riunito a Napoli i vertici dello Spettacolo nazionale sui contenuti del Decreto Legislativo attuativo della Legge 1062022 – “ Codice dello Spettacolo ”. Il Codice dello Spettacolo mira a riordinare e riformare in modo organico la disciplina dell’intero settore, riconoscendo le sue specificità ed il ruolo strategico come fattore di coesione sociale e valorizzazione del patrimonio culturale della società. Un provvedimento di grande importanza che unifica in un codice unico le discipline di teatro, musica, danza, spettacoli viaggianti, attività circensi, fondazioni lirico-sinfoniche e che introduce, inoltre, il principio di riequilibrio territoriale nel sostegno pubblico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it