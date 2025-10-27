Spesso inaccessibili ai più per un weekend le dimore storiche aprono le loro porte
Torna con l’edizione autunnale il 3°Festival delle Dimore Storiche Fvg organizzato da Adsi Fvg (Associazione delle Dimore Storiche): due giorni per conoscere la storia del Friuli Venezia Giulia, visitando e vivendo il ricco patrimonio artistico e architettonico della regione che spesso resta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
