Spesso inaccessibili ai più per un weekend le dimore storiche aprono le loro porte

Udinetoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna con l’edizione autunnale il 3°Festival delle Dimore Storiche Fvg organizzato da Adsi Fvg (Associazione delle Dimore Storiche): due giorni per conoscere la storia del Friuli Venezia Giulia, visitando e vivendo il ricco patrimonio artistico e architettonico della regione che spesso resta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

