Caro Roberto Speranza, come sta? Ho deciso di scriverle questa cartolina perché l’altro giorno ho rivisto la sua foto su Repubblica e ho avuto un sussulto da film zombie: a volte ritornano. L’ultima volta che ci eravamo incrociati stava scappando di fronte a malati in carrozzella per non dare loro spiegazioni sugli effetti avversi dei vaccini. S’è pure inventato che qualcunodi quei poveretti volesse mettere in pericolo la sua incolumità, mentre lo sanno tutti che è stato lei a mettere in pericolo (eccome) la loro, oltre che la nostra. Dopo quegli episodi, però, aveva fatto perdere le sue tracce, forse nella speranza (con la minuscola) che noi dimenticassimo i suoi disastri. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Speranza, “re dei lockdown”: dopo l’Italia può chiudere anche il Pd