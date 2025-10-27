Spedizione punitiva a Montesarchio | Riesame per gli altri tre arrestati
Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta questa mattina, dinanzi ai giudici del Tribunale del Riesame di Napoli, l’udienza per gli altri tre giovani arrestati nell’ambito dell’inchiesta sul violento pestaggio di Gaetano Cusano, il 17enne di Tocco Caudio aggredito a Montesarchio nella notte tra il 4 e il 5 ottobre. A comparire davanti al collegio partenopeo sono stati Osvaldo Masone (19 anni), Nicolò Palermo (19 anni) e Antonio Ianaro (20 anni), tutti destinatari di misura cautelare in carcere emessa dal gip Maria Di Carlo su richiesta del sostituto procuratore Marilia Capitanio, titolare del fascicolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
