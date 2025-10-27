Spazzola rotante comprata su Temu si accende e strappa i capelli alla bimba di 3 anni | allerta in Uk

“Mia figlia l’ha presa ma è semplicemente volata via e le ha risucchiato i capelli" ha raccontato la madre della bimba inglese. A seguito della segnalazione, il prodotto è stato richiamato dalla vendita in tutto il Regno Unito, come ha comunicato la stessa piattaforma di ecommerce Temu. 🔗 Leggi su Fanpage.it

