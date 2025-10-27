Spazi pubblicitari dentro Mappe di Apple forse già dall’anno prossimo
Ristoranti, posti, e attività che, pagando per ottenere visibilità, comparirebbero tra i primi posti dei risultati di ricerca. 🔗 Leggi su Dday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
OPS GROUP CERTE STRADE SANNO DIRLO MEGLIO Vuoi dare massima visibilità alla tua attività? Da oltre 60 anni l’organizzazione pubblicitaria stradale OPS Group, leader nel settore, mette a disposizione molteplici tipologie di impianti e spazi pubblicit - facebook.com Vai su Facebook
Apple potrebbe introdurre la pubblicità nell’app Mappe già dal prossimo anno - Le aziende potranno pagare per apparire in evidenza nei risultati di ricerca, in un sistema simile a quello dell’App Store. Scrive ispazio.net