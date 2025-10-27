Sparò e uccise un egiziano a Capodanno carabiniere archiviato per legittima difesa
Fu legittima difesa: in meno di dieci mesi si conclude con l'archiviazione l'indagine per omicidio colposo aperta a Rimini dopo i fatti della notte di Capodanno a Villa Verucchio. Per la Gip Raffaella Ceccarelli il luogotenente dei carabinieri Luciano Masini non aveva alternative quando sparò al 23enne egiziano Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta che aveva ferito quattro persone in strada e gli correva contro con un coltello. È stata quindi accolta la richiesta della Procura di Rimini, che a giugno aveva chiuso le indagini arrivando alla conclusione che il comandante della stazione del paese uccise il giovane per tutelare la propria incolumità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
