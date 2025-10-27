Spari sulla casa dell’onorevole Ziello a Pisa | Mi vogliono fermare per le mie idee
PISA – Un grave episodio ha scosso la città di Pisa nella notte scorsa. L’abitazione dell’onorevole Edoardo Ziello, deputato della Lega, è stata colpita da diversi proiettili, che hanno danneggiato il quadro elettrico e i cavi di alimentazione dell’edificio. L’attacco, denunciato dallo stesso parlamentare sui propri canali social nella mattinata del 27 ottobre, ha provocato un blackout durato ore. Gli inquirenti stanno ora ricostruendo la dinamica e verificando la natura dell’arma utilizzata, mentre alcune fonti parlano di colpi diretti contro l’abitazione dei genitori del deputato. Sul posto sono intervenuti tecnici e forze dell’ordine, che hanno avviato accertamenti e indagini per identificare i responsabili e chiarire il movente dell’azione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
