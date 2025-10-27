Spara all' uomo in auto insieme a sua moglie | tutto quello che sappiamo finora

È arrivato nel silenzio della notte, forse già deciso a chiarire una volta per tutte i suoi sospetti. Poi, pochi istanti di tensione, le urla, due colpi di pistola, e il parcheggio di una ditta in via Sardegna a Villa Carcina si è trasformato in una drammatica scena di sangue. A sparare è stato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

