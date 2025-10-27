Spalletti vada alla Juventus merita di rinascere

Luciano Spalletti merita di andare alla Juventus, anche se la Juventus non è più né la squadra né tantomeno la società di un tempo. Lo merita per vari motivi. Innanzitutto perché è un grande allenatore. E poi perché non può rimanere nel limbo dove si trova adesso. A fare l’eremita nel suo ritiro toscano e a flagellarsi per gli errori commessi alla guida della Nazionale. Perché Spalletti è così. È lì a macerarsi e forse – aggiungiamo – a non calibrare nemmeno i reali termini della questione. Luciano ha contratto la malattia che ha colpito praticamente tutti i protagonisti del terzo scudetto del Napoli: quello che banalizzando abbiamo sempre definito il delirio di onnipotenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spalletti vada alla Juventus, merita di rinascere

