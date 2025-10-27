Spalletti Juventus vuole la Serie A | ha rifiutato l’Arabia e adesso sta trattando per raggiungere un accordo Spunta un dettaglio che potrebbe facilitare il suo approdo
Spalletti Juventus, vuole la Serie A: ha rifiutato l’Arabia e sta trattando per raggiungere questo accordo. Ultime. Il casting per la panchina della Juventus si sta stringendo attorno a un solo nome, quello che i tifosi sognavano: Luciano Spalletti. Dopo l’esonero di Igor Tudor e l’affidamento temporaneo della squadra a Massimo Brambilla, la dirigenza bianconera ha rotto gli indugi e, come riportato dalle ultime indiscrezioni, è entrata in una fase di trattativa concreta con l’ex Commissario Tecnico. La notizia più importante è che la Juve è diventata l’opzione numero uno per Spalletti, il quale ha attivamente rifiutato offerte faraoniche nelle ultime settimane proprio per aspettare un progetto di questo calibro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
#Spalletti- #Juventus: contatti in corso adesso, se trovano la quadra contrattuale (la Juventus parte da 6 mesi più opzione rinnovo, ma vediamo) il primo nome per la panchina resta lui. L’apertura dell’ex ct è totale. Gli altri - da Palladino in poi- inseguono, per o - X Vai su X
È Luciano Spalletti il principale candidato a sedersi sulla panchina della Juventus. È l’uomo giusto? - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti allenatore alla Juve, l’ipotesi scatena i tifosi del Napoli: “E il tatuaggio?” - In città nelle strade, sui social e nelle radio non si parla d’altro: c’è chi lo accusa di “tradimento” ma anche chi gli dice: “Grazie e buona fortuna”. Secondo corrieredellosport.it
La Juve ha messo Spalletti in pole, e Spalletti ha dato disponibilità totale alla Juve (Pedullà) - Stando al giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, tra il club bianconero e l’ex Ct della ... Riporta ilnapolista.it
Cambio di modulo e operazione rilancio: come giocherebbe la Juve con Spalletti - Ieri sera è arrivato l’ennesimo passo falso di una stagione iniziata sotto una cattiva stella che vede Vlahovic ... Si legge su calciomercato.it