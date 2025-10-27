Spalletti Juventus, vuole la Serie A: ha rifiutato l’Arabia e sta trattando per raggiungere questo accordo. Ultime. Il casting per la panchina della Juventus si sta stringendo attorno a un solo nome, quello che i tifosi sognavano: Luciano Spalletti. Dopo l’esonero di Igor Tudor e l’affidamento temporaneo della squadra a Massimo Brambilla, la dirigenza bianconera ha rotto gli indugi e, come riportato dalle ultime indiscrezioni, è entrata in una fase di trattativa concreta con l’ex Commissario Tecnico. La notizia più importante è che la Juve è diventata l’opzione numero uno per Spalletti, il quale ha attivamente rifiutato offerte faraoniche nelle ultime settimane proprio per aspettare un progetto di questo calibro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti Juventus, vuole la Serie A: ha rifiutato l’Arabia e adesso sta trattando per raggiungere un accordo. Spunta un dettaglio che potrebbe facilitare il suo approdo