Spalletti Juventus dopo aver rifiutato l’Arabia aspetta un progetto competitivo | è in pole per la panchina bianconera ma… Tutto quello che c’è da sapere

Spalletti Juventus, dopo aver rifiutato l’Arabia aspetta un progetto competitivo: tutti i dettagli sul futuro del tecnico. La panchina della Juventus scotta. Dopo l’ufficialità dell’esonero di Igor Tudor, arrivato al culmine di una crisi nerissima (otto partite senza vittorie), la dirigenza guidata da Damien Comolli è al lavoro per trovare il nuovo tecnico. La squadra è stata affidata temporaneamente a Massimo Brambilla, ma il casting per il sostituto è già entrato nel vivo. Tra i nomi in pole position, insieme a Raffaele Palladino, c’è il sogno dei tifosi: Luciano Spalletti. E ora, a dare concretezza a questa suggestione, arrivano le indiscrezioni dell’esperto di mercato Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

