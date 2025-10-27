Spalletti Juventus Buffon vota per lui | È l’uomo migliore per piazze ambiziose Sarebbe una scelta più che giusta Parole importanti della Leggenda bianconera!
Spalletti Juventus, Buffon ha commentato così la possibilità di vedere il tecnico toscano sulla panchina bianconera per sostituire l’esonerato Tudor. Intervenuto alla cerimonia conclusiva per il Centenario del Corriere dello Sport al Teatro San Carlo di Napoli, Gianluigi Buffon – attuale capo delegazione della Nazionale italiana – ha detto la sua sulla possibilità di vedere Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. QUI: Esonero Tudor, terremoto in casa Juventus! La ricostruzione di quanto successo e chi sarà il nuovo allenatore – VIDEO di Marco Baridon SPALLETTI JUVENTUS – « Per lui sarebbe una scelta professionale più che giusta, è un uomo di calcio, di campo, grandissima persona e grandissimo allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
