Spalletti Juventus a un passo | il tecnico apre ai bianconeri incontro nelle prossime ore La trattativa

La Juventus e Luciano Spalletti sono sempre più vicini. Stando alle ultime indiscrezioni il tecnico ex Roma e Napoli avrebbe aperto ai bianconeri e incontrerà la dirigenza juventina. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

