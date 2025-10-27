Spalletti Juve Sky | è lui la prima scelta per il dopo Tudor! L’ex ct in pole per subentrare sulla panchina bianconera

Juventusnews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

dopo l’allontanamento del tecnico croato. Adesso è ufficiale: Igor Tudor è stato esonerato dalla Juventus. La sconfitta subita all’Olimpico contro la Lazio, la terza consecutiva, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, portando la dirigenza alla decisione drastica ma ormai inevitabile. I numeri della crisi sono impietosi e hanno condannato il tecnico croato: la Juventus non vince da  otto partite consecutive  e, dato ancora più allarmante,  non segna da quattro gare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti juve sky 232 lui la prima scelta per il dopo tudor l8217ex ct in pole per subentrare sulla panchina bianconera

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve (Sky): è lui la prima scelta per il dopo Tudor! L’ex ct in pole per subentrare sulla panchina bianconera

Argomenti simili trattati di recente

spalletti juve sky 232Clamoroso Sky: Spalletti primo nome per la Juve dopo Tudor - La Juventus ha esonerato Igor Tudor ed affidato momentaneamente la squadra a Massimo Brambilla della Next Gen, che sarà in panchina per la gara di mercoledì ... Secondo tuttonapoli.net

spalletti juve sky 232Juventus, chi arriva dopo Tudor? Il totonomi, da Spalletti a Mancini e Palladino - La Juventus interrompe il percorso con Igor Tudor e ancora una volta dà un taglio netto al progetto estivo. Lo riporta ilmessaggero.it

spalletti juve sky 232Juventus in cerca di allenatore, Brambilla contro l'Udinese: Spalletti in pole per la panchina - In questi minuti &#232; arrivato l'esonero di Tudor e la società sta cercando la soluzione per il resto della stagione. Si legge su tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Juve Sky 232