dopo l’allontanamento del tecnico croato. Adesso è ufficiale: Igor Tudor è stato esonerato dalla Juventus. La sconfitta subita all’Olimpico contro la Lazio, la terza consecutiva, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, portando la dirigenza alla decisione drastica ma ormai inevitabile. I numeri della crisi sono impietosi e hanno condannato il tecnico croato: la Juventus non vince da otto partite consecutive e, dato ancora più allarmante, non segna da quattro gare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve (Sky): è lui la prima scelta per il dopo Tudor! L’ex ct in pole per subentrare sulla panchina bianconera