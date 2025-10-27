Spalletti Juve i bianconeri accelerano per il post Tudor | la trattativa con l’ex Inter entra nel vivo!

Inter News 24 Tutti i dettagli dell’offerta. La Juventus ha scelto il suo nuovo condottiero. Dopo l’esonero di Igor Tudor, conseguenza della crisi di risultati culminata con la sconfitta di Como, la dirigenza della Vecchia Signora ha rotto gli indugi e puntato con decisione su Luciano Spalletti. Come riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è in corso una trattativa serrata con l’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana, nonché ex allenatore di piazze importanti come Napoli (con cui ha vinto lo Scudetto) e Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Spalletti Juve, i bianconeri accelerano per il post Tudor: la trattativa con l’ex Inter entra nel vivo!

Contenuti che potrebbero interessarti

#Spalletti ha aperto alle condizioni della #juventus, contratto fino a giugno e rinnovo automatico in caso di qualificazione Champions Di Marzio riporta che domani mattina la dirigenza bianconera e Spalletti si incontreranno di persona per proseguire la trattativ - facebook.com Vai su Facebook

? $Buffon nettissimo su $Spalletti alla $Juve: “È l’uomo giusto perché…” - X Vai su X

Spalletti, Juventus a un passo: il tecnico apre ai bianconeri, incontro nelle prossime ore. La trattativa - Stando alle ultime indiscrezioni il tecnico ex Roma e Napoli avrebbe aperto ai bianconeri e incontrerà la dirigenza juventina nelle prossime ore ... Da ilmessaggero.it

Spalletti-Juventus, la trattativa entra nel vivo! Si discutono gli aspetti contrattuali - Il club bianconero e l’ex allenatore del Napoli stanno discutendo gli ultimi dettagli contrattuali: la ... Lo riporta tuttonapoli.net

Spalletti Juve, trattativa nel vivo: incontro nelle prossime ore con il tecnico! Svelata la formula del contratto, cosa aspettarsi per la panchina bianconera - Ecco la formula del contratto, cosa succederà Accelerazione decisiva, la Juve ha scelto il suo nuovo condot ... Scrive juventusnews24.com