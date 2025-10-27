Spalletti Juve contro l’Udinese c’è Brambilla e poi…? C’è l’ex ct della Nazionale in pole per subentrare sulla panchina bianconera! Le ultime indiscrezioni

Calcionews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti Juve, l’ex ct della Nazionale torna in pole per guidare i bianconeri dopo l’esonero di Tudor. Intanto panchina affidata a Brambilla L’esonero di Igor Tudor dalla Juventus segna la fine di un ciclo turbolento e la ricerca di una nuova guida per i bianconeri. La decisione è arrivata dopo una serie di risultati deludenti, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

spalletti juve contro l8217udinese c8217232 brambilla e poi8230 c8217232 l8217ex ct della nazionale in pole per subentrare sulla panchina bianconera le ultime indiscrezioni

© Calcionews24.com - Spalletti Juve, contro l’Udinese c’è Brambilla e poi…? C’è l’ex ct della Nazionale in pole per subentrare sulla panchina bianconera! Le ultime indiscrezioni

News recenti che potrebbero piacerti

spalletti juve contro l8217udineseJuventus-Spalletti, tutto su Luciano dopo l'esonero di Tudor (con una sola alternativa forte) - Contro l'Udinese scende in campo Brambilla - Damien Comolli cercva di dare la scossa alla squadra dopo un inizio di stagione complicato con il settimo posto i ... affaritaliani.it scrive

spalletti juve contro l8217udineseSpalletti Juve (Sky): è lui la prima scelta per il dopo Tudor! L’ex ct in pole per subentrare sulla panchina bianconera - L’ex ct in pole per subentrare sulla panchina bianconera dopo l’allontanamento del tecnico croato Adesso è ufficiale: Igor Tudor è stato ... Da juventusnews24.com

spalletti juve contro l8217udineseClamoroso Sky: Spalletti primo nome per la Juve dopo Tudor - La Juventus ha esonerato Igor Tudor ed affidato momentaneamente la squadra a Massimo Brambilla della Next Gen, che sarà in panchina per la gara di mercoledì ... Da tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Juve Contro L8217udinese