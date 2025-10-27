Spalletti Juve contro l’Udinese c’è Brambilla e poi…? C’è l’ex ct della Nazionale in pole per subentrare sulla panchina bianconera! Le ultime indiscrezioni

Spalletti Juve, l’ex ct della Nazionale torna in pole per guidare i bianconeri dopo l’esonero di Tudor. Intanto panchina affidata a Brambilla L’esonero di Igor Tudor dalla Juventus segna la fine di un ciclo turbolento e la ricerca di una nuova guida per i bianconeri. La decisione è arrivata dopo una serie di risultati deludenti, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Spalletti Juve, contro l’Udinese c’è Brambilla e poi…? C’è l’ex ct della Nazionale in pole per subentrare sulla panchina bianconera! Le ultime indiscrezioni

#Spalletti e Mancini piacciono alla Juventus, ma pagano Tudor e Motta fino al 2027 per un costo di 25 milioni Schira scrive delle difficoltà che la Juventus avrebbe nell'ingaggiare uno tra Mancini e Spalletti che chiedono garanzie contrattuali (accordo almeno fi

Juventus, Luciano Spalletti e Raffaele Palladino i primi nomi per la panchina.

Juventus-Spalletti, tutto su Luciano dopo l'esonero di Tudor (con una sola alternativa forte) - Contro l'Udinese scende in campo Brambilla - Damien Comolli cercva di dare la scossa alla squadra dopo un inizio di stagione complicato con il settimo posto i ...

Spalletti Juve (Sky): è lui la prima scelta per il dopo Tudor! L'ex ct in pole per subentrare sulla panchina bianconera - L'ex ct in pole per subentrare sulla panchina bianconera dopo l'allontanamento del tecnico croato Adesso è ufficiale: Igor Tudor è stato ...

Clamoroso Sky: Spalletti primo nome per la Juve dopo Tudor - La Juventus ha esonerato Igor Tudor ed affidato momentaneamente la squadra a Massimo Brambilla della Next Gen, che sarà in panchina per la gara di mercoledì ...