Spalletti Juve arrivano le parole di Buffon | Uomo migliore che ci possa essere sulla piazza per esperienza carisma e autorevolezza Su Tudor…

Calcionews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti Juve, ecco le dichiarazioni di Gianluigi Buffon sulla possibile scelta dei bianconeri per la panchina dopo l’addio a Tudor In occasione della cerimonia conclusiva per il Centenario del Corriere dello Sport, andata in scena al Teatro San Carlo di Napoli, Gianluigi Buffon – oggi capo delegazione della Nazionale italiana – ha affrontato anche un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

spalletti juve arrivano le parole di buffon uomo migliore che ci possa essere sulla piazza per esperienza carisma e autorevolezza su tudor8230

© Calcionews24.com - Spalletti Juve, arrivano le parole di Buffon: «Uomo migliore che ci possa essere sulla piazza per esperienza, carisma e autorevolezza. Su Tudor…»

Leggi anche questi approfondimenti

spalletti juve arrivano paroleSpalletti Juventus, Buffon “vota” per lui: «È l’uomo migliore per piazze ambiziose. Sarebbe una scelta più che giusta». Parole importanti della Leggenda bianconera! - Spalletti Juventus, Buffon ha commentato così la possibilità di vedere il tecnico toscano sulla panchina bianconera per sostituire l’esonerato Tudor Intervenuto alla cerimonia conclusiva per il Centen ... Segnala juventusnews24.com

spalletti juve arrivano paroleBuffon nettissimo su Spalletti alla Juve: “È l’uomo giusto perché…” - Le dichiarazioni del capo delegazione della Nazionale italiana alla cerimonia conclusiva del Centenario del Corriere dello Sport: "Il Var va utilizzato meglio" ... Da msn.com

Spalletti Juventus, dopo aver rifiutato l’Arabia aspetta un progetto competitivo: è in pole per la panchina bianconera ma… Tutto quello che c’è da sapere - Spalletti Juventus, dopo aver rifiutato l’Arabia aspetta un progetto competitivo: tutti i dettagli sul futuro del tecnico La panchina della Juventus scotta. Come scrive juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Juve Arrivano Parole