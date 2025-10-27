Spalletti Juve apertura totale dell’ex CT e contatti in corso con il club! Dal contratto agli altri nomi per il post Tudor | tutto quello che c’è da sapere
Spalletti Juve, apertura totale dell’ex CT e contatti in corso con il club: tutte le novità sul futuro dell’allenatore. Il casting per la panchina della Juventus entra nella sua fase più calda. Dopo l’esonero di Igor Tudor e la promozione ad interim di Massimo Brambilla, la dirigenza bianconera sta spingendo per chiudere in tempi brevi la trattativa per il nuovo allenatore. E, secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la scelta è stata fatta: il primo obiettivo, al momento, è Luciano Spalletti. A differenza delle voci delle ultime ore, che parlavano di una lista di candidati, Pedullà rilancia: la Juve ha rotto gli indugi e ha avviato i “contatti in corso adesso” con l’ex CT della Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
