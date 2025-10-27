Spalletti ha aperto alle condizioni della Juve contratto fino a giugno e rinnovo automatico in caso di qualificazione Champions

Sky Sport in collegamento con Gianluca Di Marzio riporta diversi aggiornamenti sulla trattativa della Juventus per portare in panchina Luciano Spalletti dopo l'esonero di Igor Tudor «Spalletti prima scelta. È l'allenatore con cui la Juventus sta dialogando, la trattativa è nel vivo. Ci sono stati dei primi contatti nella giornata di oggi. C'è stata una disponibilità da parte di Luciano a prendere in considerazione la Juve anche alle condizioni proposte dai bianconeri che sono un contratto fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di qualificazione per la prossima Champions League. Non sarebbero arrivate richieste contrattuali a lungo termine.

