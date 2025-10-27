Spalletti e Mancini piacciono alla Juventus ma pagano Tudor e Motta fino al 2027 per un costo di 25 milioni

Ilnapolista.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro la Lazio, la Juventus ha deciso di esonerare l’allenatore Igor Tudor con una breve nota:  Juventus Fc comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimo Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

spalletti e mancini piacciono alla juventus ma pagano tudor e motta fino al 2027 per un costo di 25 milioni

© Ilnapolista.it - Spalletti e Mancini piacciono alla Juventus, ma pagano Tudor e Motta fino al 2027 per un costo di 25 milioni

News recenti che potrebbero piacerti

spalletti mancini piacciono juventusSpalletti e Mancini piacciono alla Juventus, ma pagano Tudor e Motta fino al 2027 per un costo di 25 milioni - Schira scrive delle difficoltà che la Juventus avrebbe nell'ingaggiare uno tra Mancini e Spalletti pagando ancora Motta e Tudor ... Si legge su ilnapolista.it

spalletti mancini piacciono juventusTWEET - Schira: "Juventus, piacciono Mancini e Spalletti, ma i due tecnici chiedono garanzie contrattuali, la situazione" - Nicolò Schira, giornalista, scrive su X: "Luciano Spalletti e Roberto Mancini piacciono da tempo alla Juventus, ma sono tecnici da progetto e chiedono garanzie contrattuali (accordo almeno fino al 202 ... Da napolimagazine.com

spalletti mancini piacciono juventusJuventus, caccia al nuovo allenatore: Spalletti in pole, Mancini e Palladino le altre opzioni - Tanti i nomi in lista per il suo possibile successore, da Spalletti e Mancini, agli internazionali. Da ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Mancini Piacciono Juventus