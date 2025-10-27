Spalletti alla Juve | lui vuole i bianconeri! Retroscena di Pedullà ecco cosa è successo sabato a sera a Roma tra Comolli e…Ultimissime
Spalletti alla Juve: lui vuole allenare i bianconeri! Incontro sabato a sera a Roma tra Comolli e.Ultimissime sul tecnico toscano. Prove tecniche di matrimonio: la Juve ha scelto Luciano Spalletti. Dopo l’esonero di Igor Tudor, la dirigenza bianconera ha rotto gli indugi e avviato una trattativa serrata con l’ex Commissario Tecnico della Nazionale. Come svelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, i contatti delle ultime ore hanno portato le parti vicinissime all’intesa. Trattativa avanzata: contratto breve con opzione. I dialoghi si sono concentrati sulla formula contrattuale. La Juventus avrebbe proposto un contratto breve, presumibilmente fino a giugno 2026, con un’ opzione di rinnovo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Spalletti vada alla Juventus, se lo merita, merita di rinascere. Anche lui è rimasto vittima del delirio di onnipotenza post terzo scudetto del Napoli. Ma è un grande allenatore. E se ha capito i suoi errori, può diventare ancora più forte. Di Massimiliano Gallo Luci - facebook.com Vai su Facebook
? $Buffon nettissimo su $Spalletti alla $Juve: “È l’uomo giusto perché…” - X Vai su X
Spalletti alla Juve: cosa disse l’ultima volta sul possibile approdo in bianconero. Quel retroscena che ora torna fortemente d’attualità… - Retroscena che ora torna d’attualità sull’allenatore Un nome su tutti, una suggestione che ritorna dal passato. Riporta juventusnews24.com
La Juventus preme per Spalletti: previsti nuovi contatti, i dettagli - Il club bianconero preme per Luciano Spalletti e nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti: tutti i dettagli. Secondo ilbianconero.com
Juve su Spalletti, ma ce n'è già uno tesserato: il figlio dell'ex azzurro lavora in bianconero - La Juventus lavora all'individuazione del sostituto di Igor Tudor sulla panchina dei bianconeri e il primo obiettivo riconduce alla figura di Luciano Spalletti, reduce dall'esperienza ... tuttonapoli.net scrive