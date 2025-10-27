Spalletti alla Juve: lui vuole allenare i bianconeri! Incontro sabato a sera a Roma tra Comolli e.Ultimissime sul tecnico toscano. Prove tecniche di matrimonio: la Juve ha scelto Luciano Spalletti. Dopo l’esonero di Igor Tudor, la dirigenza bianconera ha rotto gli indugi e avviato una trattativa serrata con l’ex Commissario Tecnico della Nazionale. Come svelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, i contatti delle ultime ore hanno portato le parti vicinissime all’intesa. Trattativa avanzata: contratto breve con opzione. I dialoghi si sono concentrati sulla formula contrattuale. La Juventus avrebbe proposto un contratto breve, presumibilmente fino a giugno 2026, con un’ opzione di rinnovo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti alla Juve: lui vuole i bianconeri! Retroscena di Pedullà, ecco cosa è successo sabato a sera a Roma tra Comolli e…Ultimissime