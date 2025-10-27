Spalletti alla Juve | cosa disse l’ultima volta sul possibile approdo in bianconero Quel retroscena che ora torna fortemente d’attualità…

Spalletti alla Juve: cosa disse nel luglio 2023 sul possibile passaggio in bianconero. Retroscena che ora torna d’attualità sull’allenatore. Un nome su tutti, una suggestione che ritorna dal passato. Luciano Spalletti è il grande favorito per la panchina della Juventus dopo l’esonero di Igor Tudor. E mentre la dirigenza bianconera avvia i contatti, tornano d’attualità le parole pronunciate dal tecnico toscano poco più di un anno fa, quando, fresco campione d’Italia con il Napoli, non chiuse affatto le porte a un futuro in bianconero. QUI: Esonero Tudor, terremoto in casa Juventus! La ricostruzione di quanto successo e chi sarà il nuovo allenatore – VIDEO di Marco Baridon Le parole del 2023: “Juve? Domanda troppo difficile”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti alla Juve: cosa disse l’ultima volta sul possibile approdo in bianconero. Quel retroscena che ora torna fortemente d’attualità…

