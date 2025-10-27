Spagna un anno fa la Dana a Valencia | numeri polemiche ed errori nella gestione dell’alluvione
Il 29 ottobre è una data impressa nella memoria di Valencia e di tutta la Spagna. A un anno dall’alluvione provocata dalla Dana, che portò alla morte di 237 persone, il Paese iberico si trova a fare i conti con le conseguenze della catastrofe. L’alto numero di vittime, i ritardi nella risposta all’emergenza e una prevenzione inefficace hanno generato polemiche e sfiducia nelle istituzioni. I familiari delle vittime continuano a chiedere giustizia, denunciando che nessuno si è assunto finora la responsabilità politica e sociale per l’accaduto. I numeri della Dana. Le vittime dell’alluvione sono state 237. 🔗 Leggi su Lapresse.it
