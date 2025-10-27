Spagna Junts per Catalunya rompe l’accordo di governo con Sanchez

Il direttivo di Junts per Catalunya, presieduto da Carles Puigdemont, ha deciso all’unanimità di interrompere l’accordo di governo siglato due anni fa a Bruxelles per la fiducia al premier Pedro Sanchez. Nel 2023 la formazione dell’attuale esecutivo a guida socialista Psoe-Sumar si era resa possibile grazie al supporto esterno di alcuni raggruppamenti autonomisti, su tutti Junts con i suoi sette deputati: erano stati 179 i voti favorevoli, contro i 171 dell’opposizione. Il passo indietro del partito di Puigdemont mette a rischio la stabilità nella legislatura (che termina nel 2027) del governo socialista, al suo terzo mandato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

