Spagna inseguimento in mare | sequestrati 1.700 chili di hashish al largo di Cadice

Una lancia carica di 1.700 chili di hashish è stata intercettata dalla Guardia Civil al largo di Chipiona, nella provincia di Cadice. Dopo un inseguimento ad alta velocità in mare, l’operazione coordinata da due motovedette e un elicottero ha portato all’arresto di quattro persone. L’imbarcazione, lunga 15 metri e dotata di quattro motori da 350 cavalli, trasportava decine di pacchi di droga. L’intervento è scattato grazie al sistema di sorveglianza SIVE, che ha rilevato la rotta sospetta della barca. Ore dopo, nei pressi della spiaggia di Aguadulce, gli agenti hanno sequestrato oltre 100 taniche di carburante destinate ai trafficanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

