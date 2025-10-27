Spagna il partito di Puigdemont rompe l’accordo con il Psoe del presidente Sanchez

La direzione di Junts, il partito indipendentista catalano dell’ex presidente della Generalitat, Carles Puigdemont, ha appoggiato all’unanimità la proposta del proprio leader di rompere l’accordo siglato nel 2023 con il Psoe che ha portato all’investitura di Pedro Sanchez. Ne hanno dato notizia fonti del partito citate dai media iberici. Si prevede che la decisione verrà sottoposta al voto dei militanti. Il partito darà maggiori dettagli nel pomeriggio. Junts ritiene che il Psoe non abbia rispettando l’accordo. Le questioni ancora in sospeso sono il riconoscimento dell’ufficialità del catalano nell’Unione europea, l’applicazione dell’amnistia a Puigdemont, e la delega delle competenze in materia di immigrazione alla Catalogna. 🔗 Leggi su Lapresse.it

