Spaccio in città | sequestrata cocaina hashish e crack un arresto
Tempo di lettura: 2 minuti Continua incessante l'opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell'uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Avellino hanno tratto in arresto in flagranza un 33enne del posto, già noto alle Forze dell'Ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, parte di un servizio mirato al contrasto dei reati legati alla droga, ha permesso di sorprendere l'uomo immediatamente dopo la cessione di 0,70 grammi di cocaina a un acquirente.
