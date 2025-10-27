Spaccia in via Boldrini a Bologna Arrestato e condannato a 6 mesi | è già libero
Bologna, 27 ottobre 2025 - Spacciava coca, crack e hashish in via Boldrini, alla “luce del sole”. Per questo i cittadini che hanno notato il maliano trentacinquenne lo hanno subito segnalato ai carabinieri. I militari del Radiomobile, accorsi sul posto, hanno subito individuato l’uomo, residente a Budrio che dopo i controlli è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alla vista dei carabinieri, il 35enne ha tentato di allontanarsi. Subito raggiunto e identificato, è risultato gravato da precedenti di polizia e anche da un foglio di via obbligatorio dal Comune di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
