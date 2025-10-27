Spacchiamo tutto | l’assalto neofascista alle scuole A Genova identificati i responsabili | sono minorenni
Il fenomeno delle occupazioni studentesche si trova ad affrontare un nemico esterno, violento e organizzato. Da Roma a Genova, le indagini sui recenti assalti ai licei occupati iniziano a delineare un profilo preciso dei responsabili: gruppi di giovanissimi, in alcuni casi minorenni, legati ad ambienti dell'estrema destra e inclini alla devastazione di matrice neofascista. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Doppio assalto neofascista in liceo romano, ‘spacchiamo tutto’ - Notti di violenza al liceo Bramante di Roma, nel quartiere Tufello, dove l'occupazione da ... Riporta msn.com