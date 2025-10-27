Sotto la minaccia del coltello rapinano due minorenni alla Fiera Franca

Padovaoggi.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c'è zona della provincia di Padova immune a casi di violenza giovanile. Nella tarda serata di sabato 25 ottobre, i carabinieri della Compagnia di Cittadella sono intervenuti presso la locale “Fiera Franca”, dove poco prima due minorenni sono stati rapinati. Da una prima ricostruzione dei. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

