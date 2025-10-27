Sostenibilità ambientale a Villa Trabia I mercoledì del parco per l' ambiente
"I mercoledì del parco per l'ambiente". È questo il titolo di una serie di eventi informativi sulla sostenibilità ambientale che si terranno fino alla fine del prossimo novembre a Villa Trabia ed organizzati dall'Area delle Politiche Ambientali, Transizione Ecologica e Rigenerazione del Verde. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Intitolato a Ninni Cassarà il parco di villa Trabia a Palermo - Da oggi il parco di Villa Trabia a Palermo è intitolato a Ninni Cassarà, il vicequestore ucciso dalla mafia nel 1985. Lo riporta ansa.it
Palermo, il parco di Villa Trabia intitolato a Ninni Cassarà - Villa Trabia riapre il suo cancello monumentale e il parco viene intitolato al vicequestore Ninni Cassarà. Lo riporta notizie.tiscali.it