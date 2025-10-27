Sostenevano che Brigitte Macron fosse un uomo | 10 imputati a processo a Parigi per cyberbullismo

Si è aperto oggi, 27 ottobre, dinanzi al tribunale correttivo di Parigi il processo contro dieci persone accusate di cyberbullismo sessista nei confronti di Brigitte Macron. La prima donna di Francia, da anni bersaglio di una disinformazione globale secondo cui sarebbe una donna transgender, ha scelto di non presenziare all’udienza, che proseguirà domani pomeriggio. Gli imputati sono otto uomini e due donne, di età compresa tra 41 e 60 anni, con professioni diverse: un rappresentante eletto, un gallerista, un insegnante, una sensitiva e un informatico. Secondo la procura di Parigi, i sospettati avrebbero diffuso numerosi commenti malevoli sul genere e sulla sessualità di Brigitte Macron, arrivando ad associare la differenza di età di ventiquattro anni con il marito a presunta pedofilia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

