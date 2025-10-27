Sospesa 5 giorni l' attività di un bar per questioni di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini
È stata disposta la sospensione dell'attività di un bar del quartiere Villa del Fuoco di Pescara per la durata di 5 giorni. A disporre il provvedimento è stato il questore Carlo Solimene. Nelle ultime settimane il personale della polizia è stato impegnato in un intenso servizio di controllo del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
