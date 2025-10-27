Sosa controcorrente | Di Lorenzo colpito è rigore! Vi spiego perché

Inter News 24 . Le parole dell’ex attaccante sull’episodio di Napoli Inter. Il discusso calcio di rigore concesso al Napoli contro l’Inter continua ad alimentare il dibattito. Tra le voci intervenute c’è anche quella dell’ex centravanti azzurro Roberto “Pampa” Sosa. Attraverso il suo profilo Instagram, l’attuale allenatore ha offerto la sua interpretazione dell’episodio che ha visto protagonisti Giovanni Di Lorenzo e Henrikh Mkhitaryan. Secondo Sosa, nel momento in cui entra in area, Di Lorenzo agisce da attaccante, cercando legittimamente di coprire il pallone per poter calciare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sosa controcorrente: «Di Lorenzo colpito, è rigore! Vi spiego perché»

