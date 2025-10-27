Sorteggio gironi WTA Finals 2025 | orario programma fasce possibili avversarie di Jasmine Paolini

Si avvicina il momento di vedere in campo le WTA Finals 2025, ancora a Riad e ancora con Jasmine Paolini pronta a prendersi la scena in un’edizione che si preannuncia di grande incertezza su tutti i fronti, perché ogni giocatrice ha parecchio da temere e rispettare delle altre. Basti anche pensare alla quota che è stata necessaria per qualificarsi: i 4325 di Jasmine, appena sei in più della russa Mirra Andreeva, prima riserva (la seconda è la sua connazionale Ekaterina Alexandrova). Per intenderci, è già dalla scorsa annata che serve così tanto (caso Krejcikova a parte, lei entrava da vincitrice Slam), visto che prima del 2024 non si doveva arrivare ampiamente oltre quota 4000 per assicurarsi un pass. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sorteggio gironi WTA Finals 2025: orario, programma, fasce, possibili avversarie di Jasmine Paolini

Contenuti che potrebbero interessarti

Venerdì 24 il sorteggio dei gironi di Futsal EURO 2026: gli Azzurri sono in seconda fascia - facebook.com Vai su Facebook

WTA Finals 2025: calendario dai gironi alla finale, programma, tv, streaming - Le WTA Finals 2025 di tennis si terranno a Riad, in Arabia Saudita, e saranno in programma da sabato 1 a sabato 8 novembre: Jasmine Paolini si è ... Si legge su oasport.it

Chi affronteranno Errani/Paolini alle WTA Finals? Le fasce del sorteggio e i possibili gironi - Sara Errani e Jasmine Paolini saranno di scena anche quest'anno alle WTA Finals di Riad. Riporta oasport.it

WTA Finals 2025: programma, orari, tutte le qualificate e dove vedere le partite in diretta · Tennis - Dal 1° all'8 novembre si disputa il torneo di fine stagione del tennis femminile: scopri di seguito il programma delle WTA Finals 2025 e come seguirle. Come scrive olympics.com