Sorrentino | La sconfitta dell’Inter ci può stare il Napoli ha strameritato
Stefano Sorrentino, opinionista della Domenica Sportiva, non considera la sconfitta dell' Inter contro il Napoli un segnale negativo per il futuro della squadra. Durante il suo intervento, l'ex portiere ha riconosciuto alcune difficoltà, ma ha anche concesso degli alibi alla formazione di Cristian Chivu. Sorrentino ha sottolineato come ci siano stati aspetti positivi nella prestazione dei nerazzurri, suggerendo che la squadra potrebbe reagire prontamente e tornare a esprimere il suo valore nelle prossime partite.
