Sorpresa sulla legge concorrenza da Forza Italia spuntano emendamenti per rendere più semplici gli aumenti tarrifari delle compagnie telefoniche

Potrebbe contenere una sorpresa il disegno di legge annuale sulla concorrenza, attualmente all’esame del Senato, a causa delle possibili modifiche che finirebbero per incidere direttamente sulle tasche e sulla privacy di milioni di italiani. Tra gli emendamenti più discussi, come riportano il Fatto Quotidiano e Repubblica, spicca quello presentato a fine settembre dai senatori di Forza Italia, volto a reintrodurre la possibilità per le compagnie telefoniche di adeguare automaticamente le tariffe all’andamento dell’inflazione. Si tratta di una modifica tutt’altro che secondaria perché, se dovesse passare, potrebbe portare alla crescita annuale delle tariffe telefoniche, seppur con un tetto massimo fissato dall’Agcom. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sorpresa sulla legge concorrenza, da Forza Italia spuntano emendamenti per rendere più semplici gli aumenti tarrifari delle compagnie telefoniche

Scopri altri approfondimenti

Sorpresa, dalla legge di bilancio spunta anche il cambio delle regole sui salvataggi di naufraghi al largo delle coste italiane - facebook.com Vai su Facebook

Tra le misure in arrivo con la Legge di Bilancio 2026 manca a sorpresa il rinnovo dei canali per la pensione anticipata. Nella bozza del DdL non c'è traccia di Quota 103 e Opzione Donna. Confermati solo Ape Sociale e bonus Maroni - Pensioni / Pubblico,… - X Vai su X

Forza Italia e Salvini d’accordo contro l’aumento delle tasse sugli affitti brevi in Manovra: «Scelta sbagliata e iniqua» - Forza Italia protesta: «Non eravamo informati, equiparano la casa alle criptovalute» ... Si legge su msn.com