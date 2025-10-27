Sorpresa sulla legge concorrenza da Forza Italia spuntano emendamenti per rendere più semplici gli aumenti tarrifari delle compagnie telefoniche

Lanotiziagiornale.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Potrebbe contenere una sorpresa il disegno di legge annuale sulla concorrenza, attualmente all’esame del Senato, a causa delle possibili modifiche che finirebbero per incidere direttamente sulle tasche e sulla privacy di milioni di italiani. Tra gli emendamenti più discussi, come riportano il Fatto Quotidiano e Repubblica, spicca quello presentato a fine settembre dai senatori di Forza Italia, volto a reintrodurre la possibilità per le compagnie telefoniche di adeguare automaticamente le tariffe all’andamento dell’inflazione. Si tratta di una modifica tutt’altro che secondaria perché, se dovesse passare, potrebbe portare alla crescita annuale delle tariffe telefoniche, seppur con un tetto massimo fissato dall’Agcom. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

sorpresa sulla legge concorrenza da forza italia spuntano emendamenti per rendere pi249 semplici gli aumenti tarrifari delle compagnie telefoniche

© Lanotiziagiornale.it - Sorpresa sulla legge concorrenza, da Forza Italia spuntano emendamenti per rendere più semplici gli aumenti tarrifari delle compagnie telefoniche

Scopri altri approfondimenti

sorpresa legge concorrenza forzaForza Italia e Salvini d’accordo contro l’aumento delle tasse sugli affitti brevi in Manovra: «Scelta sbagliata e iniqua» - Forza Italia protesta: «Non eravamo informati, equiparano la casa alle criptovalute» ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sorpresa Legge Concorrenza Forza